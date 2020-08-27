Зі стартом роздрібного ринку природного газу єдиної ціни на газ не буде.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" оголосив ціни на газ для населення у серпні.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 00:37
"Нафтогаз" оголосив ціни на газ для населення у серпні
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" оголосив ціни на газ для населення у серпні.
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