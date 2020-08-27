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"Нафтогаз" оголосив ціни на
газ для населення у серпні

"Нафтогаз" оголосив ціни на газ для населення у серпні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:37

"Нафтогаз" оголосив ціни на газ для населення у серпні

Пропонуємо до обговорення:
Зі стартом роздрібного ринку природного газу єдиної ціни на газ не буде.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" оголосив ціни на газ для населення у серпні.
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