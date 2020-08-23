У 2019 загальносвітової урожай картоплі склав 371 млн тонн, що на 2,1% більше аналогічного показника минулого сезону.
Дивися повний текст Україна увійшла в ТОП-3 країн - виробників картоплі.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 07:21
Україна увійшла в ТОП-3 країн - виробників картоплі
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Дивися повний текст Україна увійшла в ТОП-3 країн - виробників картоплі.
Додано: Вів 01 вер, 2020 07:21
А почему же тогда мы в прошлом году покупали импортный картофель низкого качества и по столь высокой цене?
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