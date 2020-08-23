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Україна увійшла в ТОП-3
країн - виробників картоплі

Україна увійшла в ТОП-3 країн - виробників картоплі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:21

Україна увійшла в ТОП-3 країн - виробників картоплі

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 загальносвітової урожай картоплі склав 371 млн тонн, що на 2,1% більше аналогічного показника минулого сезону.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:21

А почему же тогда мы в прошлом году покупали импортный картофель низкого качества и по столь высокой цене?
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:41

бо експортнули, якби залишили і схавали, ніхто не дізнався б, що у нас її було дофігіща
shlyocuk
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