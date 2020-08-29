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Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 10:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
Дивися повний текст Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і громадський транспорт
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Додано: Вів 01 вер, 2020 10:36
главное вовремя померять температуру. и взрыва можно избежать..
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