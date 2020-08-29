Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
Дивися повний текст Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і громадський транспорт.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 10:36
Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і громадський транспорт.
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:26
1 сентября пойдут в школу не только ученики, а и студенты - из разных городов будут жить в общагах и сидеть вместе на лекциях. А потом повезут заразу из/по домам.
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:44
як тут закриєш, коли вибори на носі. І де логіка закриття весною? Найгірше, що ми вже змирилися з алогізмами нашого життя, а це погано!
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:54
Re: Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і...
а шоб його вже закрило
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:01
Не знаю, куда они там 30 миллионов выделили, а в нашей школе просто с родителей требуют каждое утро расписку с измеренной температурой.
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:34
не закроет до выборов ( если конечно не преследуется Цель - сорвать выборы).
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