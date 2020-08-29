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Кличко назвав умову, за якої
в Києві закриють метро і...

Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і...
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:36

Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Дивися повний текст Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і громадський транспорт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:36

главное вовремя померять температуру. и взрыва можно избежать..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:26

1 сентября пойдут в школу не только ученики, а и студенты - из разных городов будут жить в общагах и сидеть вместе на лекциях. А потом повезут заразу из/по домам.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:44

як тут закриєш, коли вибори на носі. І де логіка закриття весною? Найгірше, що ми вже змирилися з алогізмами нашого життя, а це погано!
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:54

Re: Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і...

а шоб його вже закрило
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:01

Не знаю, куда они там 30 миллионов выделили, а в нашей школе просто с родителей требуют каждое утро расписку с измеренной температурой.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:11

Когда уже Кличко закроют? Ну или хотя бы в Германию вышлют навсегда.
Ratatui
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не закроет до выборов ( если конечно не преследуется Цель - сорвать выборы).
Марта
 
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