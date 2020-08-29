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Кличко назвав умову, за якої
в Києві закриють метро і...

Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:08

Re: маска

Я в маске чувствую все запахи. От чего она защищает?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:23

  sal написав:Я в маске чувствую все запахи. От чего она защищает?

Запахи :D
так размер молекулы пахучих веществ значительно меньше частицы вируса и тем более капельки в которой он переносится.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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  #<12
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