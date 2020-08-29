Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і...

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Додано: Сер 02 вер, 2020 09:08
Re: маска
Я в маске чувствую все запахи. От чего она защищает?
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:23
Запахи
так размер молекулы пахучих веществ значительно меньше частицы вируса и тем более капельки в которой он переносится.
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