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Додано: Сер 02 вер, 2020 09:08
Re: маска
Я в маске чувствую все запахи. От чего она защищает?
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:23
Запахи
так размер молекулы пахучих веществ значительно меньше частицы вируса и тем более капельки в которой он переносится.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 09:26
Re: Кличко назвав умову, за якої в Києві закриють метро і...
Неужели тезка таки оденет маску?
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 02 вер, 2020 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:27
От людей страдающих острой формой коронои: они не бросаются на людей в маске, а без маски могут и "лицо расцарапать"(с) как мне в профильной теме писали.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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