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Країни Балтії домовилися відмовитися від купівлі е/е у...
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:56
Пропонуємо до обговорення:
Міністерства, які відповідають за енергетику країн Балтії, досягли згоди про припинення купівлі електроенергії у Білорусі після запуску Білоруської АЕС, повідомило у вівторок міністерство економіки Естонії.
Дивися повний текст Країни Балтії домовилися відмовитися від купівлі е/е у Білорусі після запуску БілАЕС
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:57
зато можно закупать россиянскую
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