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Країни Балтії домовилися
відмовитися від купівлі е/е у...

Країни Балтії домовилися відмовитися від купівлі е/е у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:56

Країни Балтії домовилися відмовитися від купівлі е/е у...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерства, які відповідають за енергетику країн Балтії, досягли згоди про припинення купівлі електроенергії у Білорусі після запуску Білоруської АЕС, повідомило у вівторок міністерство економіки Естонії.

Дивися повний текст Країни Балтії домовилися відмовитися від купівлі е/е у Білорусі після запуску БілАЕС.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:57

зато можно закупать россиянскую
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