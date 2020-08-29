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Зеленський знову заявив про необхідність податкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський знову заявив про необхідність податкової реформи та амністії капіталів, проведення судової та правоохоронної реформ.
Дивися повний текст Зеленський знову заявив про необхідність податкової реформи та амністії капіталів
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26
Да уж ЗЕля и так всех олигархов амнистировал, про которых "приговором" себя называл.
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