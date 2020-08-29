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Зеленський знову заявив про
необхідність податкової...

Зеленський знову заявив про необхідність податкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26

Зеленський знову заявив про необхідність податкової...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський знову заявив про необхідність податкової реформи та амністії капіталів, проведення судової та правоохоронної реформ.

Дивися повний текст Зеленський знову заявив про необхідність податкової реформи та амністії капіталів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26

Да уж ЗЕля и так всех олигархов амнистировал, про которых "приговором" себя называл.
Dobrofey
 
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