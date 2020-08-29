|
|
|
Зеленський знову заявив про необхідність податкової...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський знову заявив про необхідність податкової реформи та амністії капіталів, проведення судової та правоохоронної реформ.
Дивися повний текст Зеленський знову заявив про необхідність податкової реформи та амністії капіталів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90063
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26
Да уж ЗЕля и так всех олигархов амнистировал, про которых "приговором" себя называл.
-
Dobrofey
-
-
- Повідомлень: 978
- З нами з: 24.04.09
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:19
Никаких процентов. Только кешбэк.
-
Dikoy
-
-
- Повідомлень: 1195
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:52
кому нужна амнистия? Смисла нет сюда переводить деньги экономика не то что не растет а и перспектив уже нет с клоунами!, коррупция и вовк суд только ждут чтото отжать
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:19
Если держава не может платить по рахункам, то коболев не переводит маме в Америку сотни миллионов, президент не прячет деньги в Омане, премьер не работает на олигарха и не гробит в его угоду атомные станции, гетьманцов не переписывает все имущество на маму и т.д.
И до такого даже павлов не додумался. Купил Жигули - заплати еще 9% от его стоимости?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21705
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1554 раз.
- Подякували: 2248 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:20
Зеля со своих оффшоров точно ничего не заплатит, как и слуги с зарплатами в конверте и беня, который разграбил вклады.
Решили ободрать весь народ. 3 тыщи баксов только иметь можешь (половина месячной зарплаты в США), больше - уже богач и делись с бандюками, которые устроили тотальную коррупцию на таможне, в медицине, везде и выводят миллиарды в оффшоры.
Особено в карантин, когда эта недвига одни убытки принесла, всех обложить данью. А с бабками, вообще, подари 9% от того, что накопил, еще и расскажи, где деньги лежат (это анекдот?). А дальше что конфисковать будут? Задание путина спровоцировать революцию? Люди, которым уже будет нечего терять после этого террора, пойдут на многое и будут защищать свое имущество любыми путями.
Заставлять доказывать отсутствие своей вины и наказывать за то, что не доказано (а вдруг, действительно, ожерелье по наследству перешло или царские червонцы грамм на 500 золота, да и родители если пахали в конце 80-х или в 90-х, то тоже никакой закон не позволяет стягивать налоги 30-летней давности, еще и с другого человека), это беспредел.
А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года!
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21705
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1554 раз.
- Подякували: 2248 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:21
На Прямом был опрос, 83% считают, что все граждане не должны декларировать свои доходы, потому что они - не гос. служащие.
Кто все? Все, кто накопил 3 тыщи баксов? Речь не о чинушах, а об обычных людях, которые априори не имеют доступа к взяткам и бюджетным деньгам, в прошлом году, вообще, говорилось, что чинуш этот закон не коснется, для них якобы будет какой-то отдельный. Если у тебя есть доступ к взяткам и бюджетным деньгам, то понятно, объясни, где взял, не украл ли и не набрался взяток, но если ты обычный грузчик или работал им 10 лет назад или 20 и что-то заработал, или твои родители пахали в 90-х на рынке, когда такие керманычи как сейчас разграбили страну и выгнали их на улицу с завода, и подарили тебе деньги и ты на них что-то купил, или купил доллар по 5 и сдал по 30, и т.д., то кому и как и на каком основании ты должен еще что-то башлять?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21705
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1554 раз.
- Подякували: 2248 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:21
Вот слова гетьманцова в августе прошлого года.
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.
"Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли."
Он противоречит сам себе? И что мы видим, они продолжают толкать законопроект, который не имеет ничего общего с этими словами?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21705
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1554 раз.
- Подякували: 2248 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|