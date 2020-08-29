RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський знову заявив про
необхідність податкової...

Зеленський знову заявив про необхідність податкової...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26

Зеленський знову заявив про необхідність податкової...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський знову заявив про необхідність податкової реформи та амністії капіталів, проведення судової та правоохоронної реформ.

Дивися повний текст Зеленський знову заявив про необхідність податкової реформи та амністії капіталів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90063
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26

Да уж ЗЕля и так всех олигархов амнистировал, про которых "приговором" себя называл.
Dobrofey
 
Повідомлень: 978
З нами з: 24.04.09
Подякував: 129 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:19

Никаких процентов. Только кешбэк.
Dikoy
 
Повідомлень: 1195
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:52

кому нужна амнистия? Смисла нет сюда переводить деньги экономика не то что не растет а и перспектив уже нет с клоунами!, коррупция и вовк суд только ждут чтото отжать
l4567
 
Повідомлень: 147
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:19

Если держава не может платить по рахункам, то коболев не переводит маме в Америку сотни миллионов, президент не прячет деньги в Омане, премьер не работает на олигарха и не гробит в его угоду атомные станции, гетьманцов не переписывает все имущество на маму и т.д.
И до такого даже павлов не додумался. Купил Жигули - заплати еще 9% от его стоимости?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21705
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:20

Зеля со своих оффшоров точно ничего не заплатит, как и слуги с зарплатами в конверте и беня, который разграбил вклады.
Решили ободрать весь народ. 3 тыщи баксов только иметь можешь (половина месячной зарплаты в США), больше - уже богач и делись с бандюками, которые устроили тотальную коррупцию на таможне, в медицине, везде и выводят миллиарды в оффшоры.
Особено в карантин, когда эта недвига одни убытки принесла, всех обложить данью. А с бабками, вообще, подари 9% от того, что накопил, еще и расскажи, где деньги лежат (это анекдот?). А дальше что конфисковать будут? Задание путина спровоцировать революцию? Люди, которым уже будет нечего терять после этого террора, пойдут на многое и будут защищать свое имущество любыми путями.
Заставлять доказывать отсутствие своей вины и наказывать за то, что не доказано (а вдруг, действительно, ожерелье по наследству перешло или царские червонцы грамм на 500 золота, да и родители если пахали в конце 80-х или в 90-х, то тоже никакой закон не позволяет стягивать налоги 30-летней давности, еще и с другого человека), это беспредел.
А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21705
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:21

На Прямом был опрос, 83% считают, что все граждане не должны декларировать свои доходы, потому что они - не гос. служащие.
Кто все? Все, кто накопил 3 тыщи баксов? Речь не о чинушах, а об обычных людях, которые априори не имеют доступа к взяткам и бюджетным деньгам, в прошлом году, вообще, говорилось, что чинуш этот закон не коснется, для них якобы будет какой-то отдельный. Если у тебя есть доступ к взяткам и бюджетным деньгам, то понятно, объясни, где взял, не украл ли и не набрался взяток, но если ты обычный грузчик или работал им 10 лет назад или 20 и что-то заработал, или твои родители пахали в 90-х на рынке, когда такие керманычи как сейчас разграбили страну и выгнали их на улицу с завода, и подарили тебе деньги и ты на них что-то купил, или купил доллар по 5 и сдал по 30, и т.д., то кому и как и на каком основании ты должен еще что-то башлять?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21705
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:21

Вот слова гетьманцова в августе прошлого года.
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.
"Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли."
Он противоречит сам себе? И что мы видим, они продолжают толкать законопроект, который не имеет ничего общего с этими словами?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21705
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 28 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим... 1, 2, 3
R2 » Пон 31 сер, 2020 09:29
22 1246
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 18:45
RomanTik
Водіїв автобусів та вантажівок хочуть змусити знову...
R2 » Суб 29 сер, 2020 14:03
5 258
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 сер, 2020 10:33
p_a_l
Зеленський підписав закон про виведення ринку...
R2 » Сер 26 сер, 2020 08:31
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 08:42
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8759)
01.09.2020 21:10
Candor Place (1)
01.09.2020 20:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.