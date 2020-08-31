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Зеленський знову заявив про
необхідність податкової...

Зеленський знову заявив про необхідність податкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:55

Жалкое ЗЕленое чмо , вижу, никак не уймется и не понимает с кого надо начинать. Видно таки придется с рвотным рефлексом опять идти на выборы и голосовать за КОГО УГОДНО, специально чтобы у этих зеленых чмошников уменьшить процент.

П,С. Мне ответит кто нибудь на каком основании эти дауны перенаправили 30+ млрд денег из фонда КОВИД "на дороги"? Почему люди, особенно когда остро стоит вопрос здоровья нации, должны доставать из своего кармана по 20-30 тыс грн (возможно последние) на лечение острых случаев. При действующей норме о бесплатности медицины. Доколе будет этот развод лохов продолжаться? Когда правоохрАнительные органы перестанут быть правоохрЕнительными. Когда государство заработает хоть как-то, что можно будет будет сказать, что оно не плюет на своих граждан и не считает их бы-дломассой. За какие такие заслуги граждане должны отстегнуть этой структуре, гордо именуемую государством, очередную мзду? :shock:
Alex2007
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