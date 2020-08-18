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Гроші замість “пакунка малюка”: ПриватБанк починає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:31
Пропонуємо до обговорення:
Із 1 вересня ПриватБанк розпочинає видачу картки для виплати одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
Дивися повний текст Гроші замість “пакунка малюка”: ПриватБанк починає видачу карток
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