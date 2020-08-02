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Гетманцев озвучив план
боротьби з "тінню" в АПК

Гетманцев озвучив план боротьби з "тінню" в АПК
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:56

Гетманцев озвучив план боротьби з "тінню" в АПК

Пропонуємо до обговорення:
"Це стосується всіх підприємств АПК. Винятків ні для кого немає, і це - правильно", - підкреслив він.

Дивися повний текст Гетманцев озвучив план боротьби з \"тінню\" в АПК.
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