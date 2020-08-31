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В Україні сім'ю змусили
повернути 64 тисячі гривень...

В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:28

В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні Охтирський міськрайонний суд Сумської області прийняв рішення стягнути з родини 64,1 тис. грн "зайвої" субсидії.

Дивися повний текст В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень субсидії в бюджет.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:28

а що там з чиновниками? Депутатами, які при мільйонах на рахунках отримують соцдопомогу від держави?
termoplastpluslviv
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:09

"Судили заочно". Жаль возраст уже великоват. Валить из этой страны нафиг.
Igorten
 
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