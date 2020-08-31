В Україні Охтирський міськрайонний суд Сумської області прийняв рішення стягнути з родини 64,1 тис. грн "зайвої" субсидії.
Дивися повний текст В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень субсидії в бюджет.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:28
В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...
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Дивися повний текст В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень субсидії в бюджет.
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:28
а що там з чиновниками? Депутатами, які при мільйонах на рахунках отримують соцдопомогу від держави?
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:09
"Судили заочно". Жаль возраст уже великоват. Валить из этой страны нафиг.
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