В Україні Охтирський міськрайонний суд Сумської області прийняв рішення стягнути з родини 64,1 тис. грн "зайвої" субсидії.
Дивися повний текст В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень субсидії в бюджет.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:28
В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень субсидії в бюджет.
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:28
а що там з чиновниками? Депутатами, які при мільйонах на рахунках отримують соцдопомогу від держави?
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:09
"Судили заочно". Жаль возраст уже великоват. Валить из этой страны нафиг.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:41
ну так:
или должны были сказать что-то вида "ой-ой-ой, ну раз на суд не явился -- значит точно Рафик саусем невиновный бил"?..
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:42
...а каким образом устанавливали факт проживания озвученных домочадцев ЗАДНИМ ЧИСЛОМ?!!.. следили они что ли за дедом?? - или "со слов соседей".. - так то "пис-ями по воде виляно"
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:03
_hunter Вы часто сталкиваетесь с нашими судами ? Я регулярно. Тут давеча Порошенко приглашали к следователю ... так может заочно и дело и суд Не, вы что тож Порошенко, а тут Вася из Кацапетовки.
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:07
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:57
а всех пенсионеров - переселить в бараки. Да? ))
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Додано: Вів 01 вер, 2020 19:17
Или, как минимум, отменить принцип невозвратности. Если человек хочет субсидию - пожалуйста. Но долг накапливается на спецсчете, при отчуждении будьте добры погасить. Если наследников нет, то получателя субсидии ничего и не меняется. А если претенденты имеются, то будьте добры, гузном потрясите, помогите наследодателю.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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