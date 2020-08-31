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В Україні сім'ю змусили
повернути 64 тисячі гривень...

В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:28

В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні Охтирський міськрайонний суд Сумської області прийняв рішення стягнути з родини 64,1 тис. грн "зайвої" субсидії.

Дивися повний текст В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень субсидії в бюджет.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:28

а що там з чиновниками? Депутатами, які при мільйонах на рахунках отримують соцдопомогу від держави?
termoplastpluslviv
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:09

"Судили заочно". Жаль возраст уже великоват. Валить из этой страны нафиг.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:41

  Igorten написав:"Судили заочно". Жаль возраст уже великоват. Валить из этой страны нафиг.

ну так:
Відповідач, належним чином сповіщений про час і місце розгляду справи, на судове засідання не з’явився, про причини неявки суду не повідомив. Відкликання на позов не надав

или должны были сказать что-то вида "ой-ой-ой, ну раз на суд не явился -- значит точно Рафик саусем невиновный бил"?..
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:42

...а каким образом устанавливали факт проживания озвученных домочадцев ЗАДНИМ ЧИСЛОМ?!!.. следили они что ли за дедом?? - или "со слов соседей".. - так то "пис-ями по воде виляно"
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:03

_hunter Вы часто сталкиваетесь с нашими судами ? Я регулярно. Тут давеча Порошенко приглашали к следователю ... так может заочно и дело и суд ;) Не, вы что тож Порошенко, а тут Вася из Кацапетовки.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:07

  Igorten написав:_hunter Вы часто сталкиваетесь с нашими судами ? Я регулярно. Тут давеча Порошенко приглашали к следователю ... так может заочно и дело и суд ;) Не, вы что тож Порошенко, а тут Вася из Кацапетовки.

"тут" -- к следователю, "там" -- в суд. Разница, хоть и небольшая, но есть...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:12

Субсидии - это зло. Их нужно отменить и запретить.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:57

  Амвросий написав:Субсидии - это зло. Их нужно отменить и запретить.

а всех пенсионеров - переселить в бараки. Да? ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:17

  Амвросий написав:Субсидии - это зло. Их нужно отменить и запретить.


Или, как минимум, отменить принцип невозвратности. Если человек хочет субсидию - пожалуйста. Но долг накапливается на спецсчете, при отчуждении будьте добры погасить. Если наследников нет, то получателя субсидии ничего и не меняется. А если претенденты имеются, то будьте добры, гузном потрясите, помогите наследодателю.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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