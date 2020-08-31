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В Україні сім'ю змусили
повернути 64 тисячі гривень...

В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:10

С субсидиями очень многих хитросделанных надо раскуркуливать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:22

О сроке давности 3 года, раньше которого не имеют права требовать, я так понимаю, тоже забыли. И субсидию же вроде дают по прописанным, а кто прописан, и так видно. С чего они взяли, что они там проживали 5 лет назад? Может, в гости приходили.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:32

а 2 детей что - побираться на вокзалы .
Куда деду идти, в сарае вешаться ??
Марта
 
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