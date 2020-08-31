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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:22
О сроке давности 3 года, раньше которого не имеют права требовать, я так понимаю, тоже забыли. И субсидию же вроде дают по прописанным, а кто прописан, и так видно. С чего они взяли, что они там проживали 5 лет назад? Может, в гости приходили.
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:32
а 2 детей что - побираться на вокзалы .
Куда деду идти, в сарае вешаться ??
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:58
Re: В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...
Дело даже не в деньгах, социум просто окончательно деградировал.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 23:42
Сестра реальная мать- одиночка, перед 1 сентябре обязали вернуть госпомощь на ребенка
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:46
Если так, то пора приводить тарифы в норму. С отоплением и горячей водой полное кидалово, всю зиму платили по 1654 гривны за гигакаллорию при том, что газ подешевел втрое. У кого индивидуальные счетчики, платят в 3-5 раза меньше, при этом поставить их невозможно. Поэтому субсидии решили раздавать в 2015-м году всем, кто обратится и у кого нет большого дохода, чтоб народ не бунтовал, такой себе негласный договор, сейчас это сворачивается, космические тарифы тоже не уменьшаются, что народ будет бунтовать, как я понимаю, уже никто не переживает.
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:46
Зеле на местных выборах пролет. С депутанов они будут требовать обратно мат. помощи, тещину аренду, плату за пустые номера в гостинице, оплаченные с бюджета, и т.д.? Или, может, найдут, наконец, кто Подольский мост грабит 20 лет - уже доходит до того, что оплаченные 10-тонные конструкции "испаряются".
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:57
так ответчик должен был заявить что он со всем согласен, но просит суд применить сроки давности
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:59
А Сеня вроде говорил шо возвращать субсидии не нужно. А выходит наоборот
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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