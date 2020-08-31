В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...

Мы за родителей тоже возвращали субсидию. 18тгрн. Но сами виноваты, случайно оформили на субсиданта свою недвижку и я провтыкал чтоб отказались родители на пол года от субсидии. не понимали что по документам и по жизни владельцы это разное
. Самое прикольное было потом когда дело завели за мошенничество. Суд признал не виновными стариков, но следак ходил, в прокуратуру ходил, в суд ходил. Длилось где-то год разбирательство. Машина государственная крутилась, деньги проедала. За мизер. А бандитов и коррупционеров никто не ищет.