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В Україні сім'ю змусили
повернути 64 тисячі гривень...

В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:55

Re: В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...

Мы за родителей тоже возвращали субсидию. 18тгрн. Но сами виноваты, случайно оформили на субсиданта свою недвижку и я провтыкал чтоб отказались родители на пол года от субсидии. не понимали что по документам и по жизни владельцы это разное :). Самое прикольное было потом когда дело завели за мошенничество. Суд признал не виновными стариков, но следак ходил, в прокуратуру ходил, в суд ходил. Длилось где-то год разбирательство. Машина государственная крутилась, деньги проедала. За мизер. А бандитов и коррупционеров никто не ищет.
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