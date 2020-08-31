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В Україні сім'ю змусили
повернути 64 тисячі гривень...

В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:55

Re: В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...

Мы за родителей тоже возвращали субсидию. 18тгрн. Но сами виноваты, случайно оформили на субсиданта свою недвижку и я провтыкал чтоб отказались родители на пол года от субсидии. не понимали что по документам и по жизни владельцы это разное :). Самое прикольное было потом когда дело завели за мошенничество. Суд признал не виновными стариков, но следак ходил, в прокуратуру ходил, в суд ходил. Длилось где-то год разбирательство. Машина государственная крутилась, деньги проедала. За мизер. А бандитов и коррупционеров никто не ищет.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 02:38

  uaprofi написав:А Сеня вроде говорил шо возвращать субсидии не нужно. А выходит наоборот

Ну так при Сєні їх ніхто і не повертав. Це вже при Зєлі почали.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 02:46

  hxbbgaf написав:Если так, то пора приводить тарифы в норму. С отоплением и горячей водой полное кидалово, всю зиму платили по 1654 гривны за гигакаллорию при том, что газ подешевел втрое. У кого индивидуальные счетчики, платят в 3-5 раза меньше, при этом поставить их невозможно. Поэтому субсидии решили раздавать в 2015-м году всем, кто обратится и у кого нет большого дохода, чтоб народ не бунтовал, такой себе негласный договор, сейчас это сворачивается, космические тарифы тоже не уменьшаются, что народ будет бунтовать, как я понимаю, уже никто не переживает.


Поэтому и говорю - субсидии нужно отменять. Чем раньше субсидии отменят, тем быстрее тарифы снизят. Субсидии вводились именно для того чтобы тарифы можно было завысить.

Сам факт того, что людям требуются субсидии на оплату коммуналки, говорит о том, что тарифы на коммуналку не рыночные и черезмерно завышены.

При свободном рынке, когда у покупателей не хватает денег и падает спрос, снижается цена, а не платят субсидии за счет госбюджета.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:27

  Амвросий написав:При свободном рынке, когда у покупателей не хватает денег и падает спрос, снижается цена
Это если много производителей/поставщиков (есть конкуренция), а если он единственный?
Тогда вполне вероятна ситуация, что цена, наоборот, будет расти при снижении объемов потребления потому что есть издержки постоянные и издержки переменные и именно вторые будут повышать себестоимость при снижении объемов. Говоря по-простому "гонять Камаз из-за мешка картошки".
Grover
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:31

  uaprofi написав:А Сеня вроде говорил шо возвращать субсидии не нужно. А выходит наоборот

Не нужно, при условии, они правомерно назначены, а тут "нуждающийся" не указал существенные факты о себе в декларации.
Grover
 
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