В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...

Додано: Сер 02 вер, 2020 18:39

Grover написав: Амвросий написав: При свободном рынке, когда у покупателей не хватает денег и падает спрос, снижается цена При свободном рынке, когда у покупателей не хватает денег и падает спрос, снижается цена Это если много производителей/поставщиков (есть конкуренция), а если он единственный? Это если много производителей/поставщиков (есть конкуренция), а если он единственный?

Grover написав: Тогда вполне вероятна ситуация, что цена, наоборот, будет расти при снижении объемов потребления Тогда вполне вероятна ситуация, что цена, наоборот, будет расти при снижении объемов потребления

Если поставщик единственный, то это называется не рынок, а монополия.Если рынка нет, а есть только монополия олигархии с неограниченной возможностью ценового диктата, то естественно будет неограниченный рост цены независимо ни от чего. Надуманные причины для роста будут называться просто как повод.И обратите внимание, субсидия выделялась не гражданам, она целевая - на закупку ресурсов у монополиста по завышенной цене. Тоесть субсидия по факту выделяется олигархам, чтобы они могли держать сверх-завышенные цены.Что мы видим - олигархи захватившие монополию получили 64 тысячи помощи выделенные из госбюджета (с налогов граждан Украины) в качестве поддержки завышенных цен выставленных монополией. А государство содрало ещё раз 64 тысячи с налогоплательщиков.Газ принадлежит народу Украины по Конституции. Однако олигархи газ добывают и вывозят из страны ради своего обогащения.Олигарх берет газ принадлежащий украинцам, вывозит его, продает и присваивает себе его стоимость. Украинцам, которым этот газ принадлежит, продают его из-за границы, по ценам установленным кем-то за пределами страны, да ещё и с учетом доставки туда и обратно.Это примерно также как если бы к вам в сад пришел какой-то человек, собрал ваши яблоки, вывез их и продал на базаре, а потом продал вам часть ваших-же яблок, но уже по цене продажи на базаре + маржа + стоимость доставки яблок из вашего сада на базар и обратно. Хотя яблоки даже на базар не ездили, они лежали тут-же в вашем саду.Тоесть ктото заработал на ваших яблоках, а после этого заработал на том чтобы продать ваши яблоки вам назад в несколько раз дороже чем они стоят на базаре. При этом содрал с вас ещё стоимость доставки яблок на базар и обратно, хотя яблоки на базар никто не возилИ при всем при этом вам еще и запрещают собирать ваши-же яблоки в вашем-же саду, потому что у вас нет лицензии на сбор яблок...