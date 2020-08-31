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Додано: Сер 02 вер, 2020 00:55
Re: В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...
Мы за родителей тоже возвращали субсидию. 18тгрн. Но сами виноваты, случайно оформили на субсиданта свою недвижку и я провтыкал чтоб отказались родители на пол года от субсидии. не понимали что по документам и по жизни владельцы это разное . Самое прикольное было потом когда дело завели за мошенничество. Суд признал не виновными стариков, но следак ходил, в прокуратуру ходил, в суд ходил. Длилось где-то год разбирательство. Машина государственная крутилась, деньги проедала. За мизер. А бандитов и коррупционеров никто не ищет.
Додано: Сер 02 вер, 2020 02:38
Ну так при Сєні їх ніхто і не повертав. Це вже при Зєлі почали.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Сер 02 вер, 2020 02:46
Поэтому и говорю - субсидии нужно отменять. Чем раньше субсидии отменят, тем быстрее тарифы снизят. Субсидии вводились именно для того чтобы тарифы можно было завысить.
Сам факт того, что людям требуются субсидии на оплату коммуналки, говорит о том, что тарифы на коммуналку не рыночные и черезмерно завышены.
При свободном рынке, когда у покупателей не хватает денег и падает спрос, снижается цена, а не платят субсидии за счет госбюджета.
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:27
Это если много производителей/поставщиков (есть конкуренция), а если он единственный?
Тогда вполне вероятна ситуация, что цена, наоборот, будет расти при снижении объемов потребления потому что есть издержки постоянные и издержки переменные и именно вторые будут повышать себестоимость при снижении объемов. Говоря по-простому "гонять Камаз из-за мешка картошки".
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:31
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:54
Re: В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 02 вер, 2020 18:39
Если поставщик единственный, то это называется не рынок, а монополия.
Если рынка нет, а есть только монополия олигархии с неограниченной возможностью ценового диктата, то естественно будет неограниченный рост цены независимо ни от чего. Надуманные причины для роста будут называться просто как повод.
И обратите внимание, субсидия выделялась не гражданам, она целевая - на закупку ресурсов у монополиста по завышенной цене. Тоесть субсидия по факту выделяется олигархам, чтобы они могли держать сверх-завышенные цены.
Олигархов-монополистов никто не заставлял вернуть деньги. Заплатить заставили граждан которые хотели посидеть на субсидии за счет остальных. А остальные и так вынуждены платить завышенные цены, т.к. сусбидию не получают.
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:33
Тем временем говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
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