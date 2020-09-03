В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...

hxbbgaf написав:

Если так, то пора приводить тарифы в норму. С отоплением и горячей водой полное кидалово, всю зиму платили по 1654 гривны за гигакаллорию при том, что газ подешевел втрое. У кого индивидуальные счетчики, платят в 3-5 раза меньше, при этом поставить их невозможно. Поэтому субсидии решили раздавать в 2015-м году всем, кто обратится и у кого нет большого дохода, чтоб народ не бунтовал, такой себе негласный договор, сейчас это сворачивается, космические тарифы тоже не уменьшаются, что народ будет бунтовать, как я понимаю, уже никто не переживает.