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В Україні сім'ю змусили
повернути 64 тисячі гривень...

В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:19

  hxbbgaf написав:Тем временем говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.


Румыну же надо ЗП платить.
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