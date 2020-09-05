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В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:19
hxbbgaf написав:
Тем временем говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
Румыну же надо ЗП платить.
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