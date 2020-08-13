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Фонд гарантування вкладів
попередив про нову компанію-шахрая

Фонд гарантування вкладів попередив про нову компанію-шахрая
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:29

Фонд гарантування вкладів попередив про нову компанію-шахрая

Пропонуємо до обговорення:
Повідомила прес-служба фонду.

Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів попередив про нову компанію-шахрая.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:29

Это обязанность ФГВФО и прокуратуры проверять и мониторить рынок.
А в случае появления таких компаний - вычислять хозяев и садить всех виновных за решётку.
anton_gms
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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