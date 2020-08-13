Повідомила прес-служба фонду.
Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів попередив про нову компанію-шахрая.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:29
Фонд гарантування вкладів попередив про нову компанію-шахрая
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Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів попередив про нову компанію-шахрая.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:29
Это обязанность ФГВФО и прокуратуры проверять и мониторить рынок.
А в случае появления таких компаний - вычислять хозяев и садить всех виновных за решётку.
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