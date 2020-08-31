RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чорний колір — головний тренд
у дизайні ванних кімнат...

Чорний колір — головний тренд у дизайні ванних кімнат...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:50

Чорний колір — головний тренд у дизайні ванних кімнат...

Пропонуємо до обговорення:
Палітра темних кольорів універсальна, її використовують у багатьох стилях: лофт, мінімалізм, ар-деко, класиці. Агатові, нікелеві або антрацитові відтінки гармонійно виглядають у брутальних чоловічих проектах, а також вишуканих жіночих ванних. Дизайнери використовують різні елементи чорного: меблі, сантехніку, оздоблювальні матеріали, аксесуари.

Дивися повний текст Чорний колір — головний тренд у дизайні ванних кімнат 2019-2020.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90061
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві головний офіс «Дельта Банку» виставили на продаж...
R2 » П'ят 10 лип, 2020 15:47
1 98
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 15:47
igorbuda52
Fitch назвали головний виклик для України
R2 » Сер 17 чер, 2020 17:18
1 355
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 17:18
igorbuda52
Головний офіс банку «Надра» продають за 128 млн грн
R2 » Сер 27 тра, 2020 20:52
1 250
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 20:52
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20393)
01.09.2020 18:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.