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Чорний колір — головний тренд у дизайні ванних кімнат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Палітра темних кольорів універсальна, її використовують у багатьох стилях: лофт, мінімалізм, ар-деко, класиці. Агатові, нікелеві або антрацитові відтінки гармонійно виглядають у брутальних чоловічих проектах, а також вишуканих жіночих ванних. Дизайнери використовують різні елементи чорного: меблі, сантехніку, оздоблювальні матеріали, аксесуари.
Дивися повний текст Чорний колір — головний тренд у дизайні ванних кімнат 2019-2020
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