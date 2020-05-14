Спробують запустити нову партію Starlink 1 вересня о 9:29.
Дивися повний текст SpaceX запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:06
SpaceX запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником
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Дивися повний текст SpaceX запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником.
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:06
Спутников там не один, а три. Читайте внимательно, прежде чем копировать новости. SpaceX is targeting Sunday, August 30 at 7:18 p.m. EDT, or 23:18 UTC, for Falcon 9’s launch of the SAOCOM 1B mission, which will carry the SAOCOM 1B spacecraft to orbit in addition to two rideshare payloads, Tyvak-0172 and PlanetiQ’s GNOMES-1
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