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SpaceX запустила ракету Falcon
9 з аргентинським супутником

SpaceX запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:06

SpaceX запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником

Пропонуємо до обговорення:
Спробують запустити нову партію Starlink 1 вересня о 9:29.

Дивися повний текст SpaceX запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником.
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Спутников там не один, а три. Читайте внимательно, прежде чем копировать новости. SpaceX is targeting Sunday, August 30 at 7:18 p.m. EDT, or 23:18 UTC, for Falcon 9’s launch of the SAOCOM 1B mission, which will carry the SAOCOM 1B spacecraft to orbit in addition to two rideshare payloads, Tyvak-0172 and PlanetiQ’s GNOMES-1
ewsdewsd2
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