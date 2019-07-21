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Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки квартиры?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:27
там как бы все жильцы будут на авто
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sal
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