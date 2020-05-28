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Шмигаль: «10% — це не межа,
ми хочемо іпотеку ще дешевше»

Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:35

Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше»

Пропонуємо до обговорення:
Уряд веде переговори з Національним банком щодо того, чи зможе банківська система видавати дешеву іпотеку.

Дивися повний текст Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:36

А где под 10% дают ?
Igorten
 
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