RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль: «10% — це не межа,
ми хочемо іпотеку ще дешевше»

Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:35

Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше»

Пропонуємо до обговорення:
Уряд веде переговори з Національним банком щодо того, чи зможе банківська система видавати дешеву іпотеку.

Дивися повний текст Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90067
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:36

А где под 10% дают ?
Igorten
 
Повідомлень: 4049
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:17

"Свои" наверное знают где дают под 10%
o_talavas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 19.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:21

  Igorten написав:А где под 10% дают ?

Хотели сделать, но это не предел. Они могут хотеть и обещать ещё меньше!
Вам обещают и обещают, а вам всё мало ?
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 353
З нами з: 10.10.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:57

  Igorten написав:А где под 10% дают ?

Дают, но это на первый год, в лучшем случае на первых 5
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27864
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 6672 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:22

Faceless Дают под 10% в первый год, только помимо этого надо ещё заплатить комиссию за восход солнца, за заход солнца и ежемесячную комиссию за лунное затмение. Пусть называют эффективную ставку, а не рекламную.
yevgenmuza
 
Повідомлень: 126
З нами з: 12.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:34

  yevgenmuza написав:Faceless Дают под 10% в первый год, только помимо этого надо ещё заплатить комиссию за восход солнца, за заход солнца и ежемесячную комиссию за лунное затмение. Пусть называют эффективную ставку, а не рекламную.

Не надо чушь писать. Есть предложения с комиссией за выдачу, есть и без, но никаких ежемесяных комиссий. Есть варианты, где на первый год и меньше 10%. Эффективная у каждого банка указана, если интересно, так пройдитесь по сайтам банков, которые предлагают - Приват, УкрГаз, Кредобанк, Правекс и может еще кто
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27864
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 6672 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль розраховує на відновлення економіки у другій...
R2 » Чет 28 тра, 2020 10:41
4 230
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 17:26
lotmed47
Шмигаль назвав суму "доступних" кредитів для бізнесу до...
R2 » Чет 27 сер, 2020 10:35
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 10:35
d_s_n
Шмигаль: Кожен регіон повинен мати власний авіаційний...
R2 » П'ят 21 сер, 2020 15:35
4 196
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 08:07
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89028)
02.09.2020 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.