Уряд веде переговори з Національним банком щодо того, чи зможе банківська система видавати дешеву іпотеку.
Дивися повний текст Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше».
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Додано: Сер 02 вер, 2020 00:35
Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше».
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:21
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:57
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:22
Faceless Дают под 10% в первый год, только помимо этого надо ещё заплатить комиссию за восход солнца, за заход солнца и ежемесячную комиссию за лунное затмение. Пусть называют эффективную ставку, а не рекламную.
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:34
Не надо чушь писать. Есть предложения с комиссией за выдачу, есть и без, но никаких ежемесяных комиссий. Есть варианты, где на первый год и меньше 10%. Эффективная у каждого банка указана, если интересно, так пройдитесь по сайтам банков, которые предлагают - Приват, УкрГаз, Кредобанк, Правекс и может еще кто
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