Уряд веде переговори з Національним банком щодо того, чи зможе банківська система видавати дешеву іпотеку.
Дивися повний текст Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше».
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Додано: Сер 02 вер, 2020 00:35
Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше».
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:21
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:57
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:22
Faceless Дают под 10% в первый год, только помимо этого надо ещё заплатить комиссию за восход солнца, за заход солнца и ежемесячную комиссию за лунное затмение. Пусть называют эффективную ставку, а не рекламную.
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:34
Не надо чушь писать. Есть предложения с комиссией за выдачу, есть и без, но никаких ежемесячных комиссий. Есть варианты, где на первый год и меньше 10%. Эффективная у каждого банка указана, если интересно, так пройдитесь по сайтам банков, которые предлагают - Приват, УкрГаз, Кредобанк, Правекс и может еще кто
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:22
Faceless На вскидку, меньше 10% не нашел, да и 10% не увидел. Приват например 12 (и то это на недвижимость банка) и +3% в последующие годы. Почитал ваш Ипотечный раздел, там тоже все выше 10%. Причем фиг поймешь, в заглавии пишут без поручительства, развернул, уже пишут нужны документы поручителя. В общем что то туго с 10%, а говорить за меньше 10% как бы утопия на данный момент.Я просто стою перед вопросом покупки и прочитав Шмыгаля ... в общем вода мокрая.
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:35
Re: Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше
за чей счет банкет?
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:34
Re: Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше
Если по номинальным ставкам - в УкрГазе есть 8.8%, в Правексе 9.5%.
Приват - страница прямо так и называется, ипотека по 10%, на первый год 9.99% и потом от uird12m + маржа от 0(для своей недвижимости) до 4%
Кредо банк на первые три года 10 - 12 - 14%, а для зарплатников соответственно 8 - 10 - 12%
Где вы смотрите то?
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