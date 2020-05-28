Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше»
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Igorten написав:Faceless На вскидку, меньше 10% не нашел, да и 10% не увидел. Приват например 12 (и то это на недвижимость банка) и +3% в последующие годы. Почитал ваш Ипотечный раздел, там тоже все выше 10%. Причем фиг поймешь, в заглавии пишут без поручительства, развернул, уже пишут нужны документы поручителя. В общем что то туго с 10%, а говорить за меньше 10% как бы утопия на данный момент.Я просто стою перед вопросом покупки и прочитав Шмыгаля ... в общем вода мокрая.
Если по номинальным ставкам - в УкрГазе есть 8.8%, в Правексе 9.5%. Приват - страница прямо так и называется, ипотека по 10%, на первый год 9.99% и потом от uird12m + маржа от 0(для своей недвижимости) до 4% Кредо банк на первые три года 10 - 12 - 14%, а для зарплатников соответственно 8 - 10 - 12% Где вы смотрите то?
ПРИВАТ-БАНК. Первый год:
ипотека = 9,99% страхование ипотеки = 0,5% личное страхование = 0,5% от суммы задолженности разовая комиссия = 1% услуги нотариуса, оценка недвижимости - тоже затраты. =================== Итого (первый год) = 10%