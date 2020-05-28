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Шмигаль: «10% — це не межа,
ми хочемо іпотеку ще дешевше»

Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше»
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:55

  Faceless написав:
Igorten написав:Faceless На вскидку, меньше 10% не нашел, да и 10% не увидел. Приват например 12 (и то это на недвижимость банка) и +3% в последующие годы. Почитал ваш Ипотечный раздел, там тоже все выше 10%. Причем фиг поймешь, в заглавии пишут без поручительства, развернул, уже пишут нужны документы поручителя. В общем что то туго с 10%, а говорить за меньше 10% как бы утопия на данный момент.Я просто стою перед вопросом покупки и прочитав Шмыгаля ... в общем вода мокрая.


Если по номинальным ставкам - в УкрГазе есть 8.8%, в Правексе 9.5%.
Приват - страница прямо так и называется, ипотека по 10%, на первый год 9.99% и потом от uird12m + маржа от 0(для своей недвижимости) до 4%
Кредо банк на первые три года 10 - 12 - 14%, а для зарплатников соответственно 8 - 10 - 12%
Где вы смотрите то?



ПРИВАТ-БАНК. Первый год:

ипотека = 9,99%
страхование ипотеки = 0,5%
личное страхование = 0,5% от суммы задолженности
разовая комиссия = 1%
услуги нотариуса, оценка недвижимости - тоже затраты.
===================
Итого (первый год) = 10% :)
saiko
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:05

Faceless Все не успел просмотреть. Первое Укргаз, этот % частный случай по договоренности с Жилстрой 1 по Харькову. Согласитесь явно не типичный вариант, а просто ипотека там ставка больше 13%.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:20

Re: Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше

  Igorten написав:Первое Укргаз, этот % частный случай по договоренности с Жилстрой 1 по Харькову.

https://www.ukrgasbank.com/private/cred ... s/re_loyal
Может пропустил, но не вижу где там условия про Харьков и Жилстврой 1.
  saiko написав:ПРИВАТ-БАНК. Первый год:

ипотека = 9,99%
страхование ипотеки = 0,5%
личное страхование = 0,5% от суммы задолженности
разовая комиссия = 1%
услуги нотариуса, оценка недвижимости - тоже затраты.
===================
Итого (первый год) = 10%

Речь была о номинальной ставке по договору, а не о эффективной с учетом доп платежей.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:35

Faceless Возможно там несколько программ и я чего то недосмотрел. Но если я не ошибаюсь это на 1 год, а потом +5%. Если оно так то это ну никак не ипотека под меньше 10% и даже не 10. Может я опять чего в речах Шмыгаля пропустил и он за 1 год ипотеки в частности говорил :) В таком ракурсе, да можно и до 5% дойти ;) Недостающее отбить позднее.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:05

Re: Шмигаль: «10% — це не межа, ми хочемо іпотеку ще дешевше

  Faceless написав:Речь была о номинальной ставке по договору, а не о эффективной с учетом доп платежей.

С первого сентября эти банковские игры уже никого не интересуют: 10% это цена ипотеки, а не какой-то отдельный платеж.
Mind the gap.
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