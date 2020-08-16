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Для отримання податкової
знижки необхідно підтвердити...

Для отримання податкової знижки необхідно підтвердити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:26

Для отримання податкової знижки необхідно підтвердити...

Пропонуємо до обговорення:
Уточнено перелік документів, які підтверджують витрати, що включаються до складу податкової знижки.

Дивися повний текст Для отримання податкової знижки необхідно підтвердити витрати - податкова.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:26

та воно нібити і раніше так було, я завжди копію платіжок приносив
yuluk
 
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