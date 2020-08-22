Власники автомобілів на єврономерах влаштували акцію протесту під будівлею Верховної Ради на вулиці Грушевського в Києві.
Дивися повний текст Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва: основні вимоги та реакція поліції.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 11:08
Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:...
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Дивися повний текст Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва: основні вимоги та реакція поліції.
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:09
Наглость второе счастье и данные товарищи это наглядно демонстрируют. Нехрен изначально было идти навстречу данным гражданам, вы их за стол пригласили, а они теперь тут гадят.
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