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Власники авто на єврономерах
мітингують у центрі Києва:...

Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:08

Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:...

Пропонуємо до обговорення:
Власники автомобілів на єврономерах влаштували акцію протесту під будівлею Верховної Ради на вулиці Грушевського в Києві.

Дивися повний текст Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва: основні вимоги та реакція поліції.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:09

Наглость второе счастье и данные товарищи это наглядно демонстрируют. Нехрен изначально было идти навстречу данным гражданам, вы их за стол пригласили, а они теперь тут гадят.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:02

  Igorten написав:Наглость второе счастье и данные товарищи это наглядно демонстрируют. Нехрен изначально было идти навстречу данным гражданам, вы их за стол пригласили, а они теперь тут гадят.


Они скоро будут требовать бесплатное топливо для своих корчей :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:11

Речь идет об отмене акциза, который и так должны отменить с 2021 по соглашению с ЕС. НДС и пошлина на импорт автомобилей останется в любом случае. Это внушительные суммы сборов в бюджет за растаможку авто.
eduard_k
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