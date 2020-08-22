Власники автомобілів на єврономерах влаштували акцію протесту під будівлею Верховної Ради на вулиці Грушевського в Києві.
Дивися повний текст Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва: основні вимоги та реакція поліції.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 11:08
Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва: основні вимоги та реакція поліції.
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:09
Наглость второе счастье и данные товарищи это наглядно демонстрируют. Нехрен изначально было идти навстречу данным гражданам, вы их за стол пригласили, а они теперь тут гадят.
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:02
Они скоро будут требовать бесплатное топливо для своих корчей
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:11
Речь идет об отмене акциза, который и так должны отменить с 2021 по соглашению с ЕС. НДС и пошлина на импорт автомобилей останется в любом случае. Это внушительные суммы сборов в бюджет за растаможку авто.
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:50
АЕС - это политическая партия, отстаивает интересы Авакова. Требования у них одни, а будут приняты по итогу другие, как и в прошлый раз.
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:06
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:07
Igorten, antikkristall - ППКС.
Вспомнился старый анекдот про Бэрримора и гей-парад...
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:36
eduard_k, 30% от нуля равняется нулю. Откуда возьмутся "внушительные суммы сборов"?!
Наоборот, на старые машины (лет с 10-15) можно отменить адвалорные ставки (пошлину и НДС), но надо пропорционально увеличить специфические, от мощности или кубатуры (акциз, только назвать его по другому)
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