Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:...

Додано: Сер 02 вер, 2020 19:26

Igorten написав: Наглость второе счастье и данные товарищи это наглядно демонстрируют. Нехрен изначально было идти навстречу данным гражданам, вы их за стол пригласили, а они теперь тут гадят. Наглость второе счастье и данные товарищи это наглядно демонстрируют. Нехрен изначально было идти навстречу данным гражданам, вы их за стол пригласили, а они теперь тут гадят.

Всё правильно, эти ребята наглядно показали всем кто работал по правилам как надо, что в этой стране честно платить налоги должны только лохи. Все кто не идиот всё поняли.Так что во всём есть позитив, если страна сама считает что мы ВСЕ не равны с этими крикливыми товарищами. Значит и мы будем хитрыми, посмотрим когда они придут за пенсиями/врачам/итп, и им достанут нарезной стержень, надеюсь в тот момент они поймут, что часть этого предмета они сделали себе САМИ, ибо на каждый хитрый болт найдется не менее хитрая резьбаЛюбая страна, договор между жителями, и он должен быть справедливым, а когда кто то крадет с общих денег, то это смерть страны, ибо возникает вопрос зачем мне давать деньги в страну, которая их потом раздает олигархам, ворам, крикунам, МММщикам и другим людям которые по дурацки их спускают, а я оплатив налоги фактически ничего не получаю от этой страны