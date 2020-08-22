сразу видно, что ты в теме нулёвый.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:42
сразу видно, что ты в теме нулёвый.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:49
Re: Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:.
Ребята добились того что заплатив налоги могут перерегистрировать свои евробляхи в Украине и получить украинские номера.
Mind the gap.
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