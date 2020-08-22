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Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:42
Igorten написав:
Наглость второе счастье и данные товарищи это наглядно демонстрируют. Нехрен изначально было идти навстречу данным гражданам, вы их за стол пригласили, а они теперь тут гадят.
сразу видно, что ты в теме нулёвый.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:49
Vit.Ali написав:
Всё правильно, эти ребята наглядно показали всем кто работал по правилам как надо, что в этой стране честно платить налоги должны только лохи.
Ребята добились того что заплатив налоги могут перерегистрировать свои евробляхи в Украине и получить украинские номера.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Сер 02 вер, 2020 20:16
unicdima написав:
сразу видно, что ты в теме нулёвый.
Евробляхера узнаю по походке
Вернее по стилю изложения мыслей. Сил тебе, воды похолоднее, завтра митинговать будет тяжко, жара
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Igorten
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Додано: Сер 02 вер, 2020 20:24
unicdima написав: Igorten написав:
Наглость второе счастье и данные товарищи это наглядно демонстрируют. Нехрен изначально было идти навстречу данным гражданам, вы их за стол пригласили, а они теперь тут гадят.
сразу видно, что ты в теме нулёвый.
То ли дело кол отёсанный!?
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