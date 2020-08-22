RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Власники авто на єврономерах
мітингують у центрі Києва:...

Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:42

  Igorten написав:Наглость второе счастье и данные товарищи это наглядно демонстрируют. Нехрен изначально было идти навстречу данным гражданам, вы их за стол пригласили, а они теперь тут гадят.

сразу видно, что ты в теме нулёвый.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 751
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:49

Re: Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:.

  Vit.Ali написав:Всё правильно, эти ребята наглядно показали всем кто работал по правилам как надо, что в этой стране честно платить налоги должны только лохи.

Ребята добились того что заплатив налоги могут перерегистрировать свои евробляхи в Украине и получить украинские номера.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 06.08.19
Подякував: 302 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:16

Re: Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:.

  unicdima написав:сразу видно, что ты в теме нулёвый.
Евробляхера узнаю по походке :) Вернее по стилю изложения мыслей. Сил тебе, воды похолоднее, завтра митинговать будет тяжко, жара ;)
Igorten
 
Повідомлень: 4053
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:24

  unicdima написав:
  Igorten написав:Наглость второе счастье и данные товарищи это наглядно демонстрируют. Нехрен изначально было идти навстречу данным гражданам, вы их за стол пригласили, а они теперь тут гадят.

сразу видно, что ты в теме нулёвый.

То ли дело кол отёсанный!?
komp
1
 
Повідомлень: 8271
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2298 раз.
Подякували: 3359 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SMOKE і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 28 сер, 2020 11:29
30 1886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 03:20
eduard_k
Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні 1, 2
R2 » Пон 24 сер, 2020 18:25
13 2208
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 22:50
zadorojniy_d
Які вимоги поліцейських можна не виконувати при зупинці авто
R2 » Суб 22 сер, 2020 08:34
1 331
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 08:34
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17035)
02.09.2020 21:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.