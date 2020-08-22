RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Власники авто на єврономерах
мітингують у центрі Києва:...

Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:49

Re: Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:.

  Vit.Ali написав:Всё правильно, эти ребята наглядно показали всем кто работал по правилам как надо, что в этой стране честно платить налоги должны только лохи.

Ребята добились того что заплатив налоги могут перерегистрировать свои евробляхи в Украине и получить украинские номера.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 06.08.19
Подякував: 302 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:16

Re: Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:.

  unicdima написав:сразу видно, что ты в теме нулёвый.
Евробляхера узнаю по походке :) Вернее по стилю изложения мыслей. Сил тебе, воды похолоднее, завтра митинговать будет тяжко, жара ;)
Igorten
 
Повідомлень: 4053
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:24

  unicdima написав:
  Igorten написав:Наглость второе счастье и данные товарищи это наглядно демонстрируют. Нехрен изначально было идти навстречу данным гражданам, вы их за стол пригласили, а они теперь тут гадят.

сразу видно, что ты в теме нулёвый.

То ли дело кол отёсанный!?
komp
1
 
Повідомлень: 8271
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2298 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:53

  eduard_k написав:Речь идет об отмене акциза, который и так должны отменить с 2021 по соглашению с ЕС. НДС и пошлина на импорт автомобилей останется в любом случае. Это внушительные суммы сборов в бюджет за растаможку авто.

На аукционах Европы (особенно Германии) тысячи старых автомобилей по цене от 50 евро (там же дорого и утилизировать, и налоги за старость платить). купив 15-летнее авто за 100 евро, вы заплатите копейки налогов. А вот акциз (в случае 2-литрового движка) сейчас составит 50 х 2 х 15 = 1500 евро.

Без акциза вся их вторичка переедет к нам. Практически любой абсолютно сможет закупить себе тазить почти даром. Который некуда поставить. Который не соответсвует современным нормам и т.д.
kolodka_eduard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 30.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 28 сер, 2020 11:29
30 1890
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 03:20
eduard_k
Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні 1, 2
R2 » Пон 24 сер, 2020 18:25
13 2211
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 22:50
zadorojniy_d
Які вимоги поліцейських можна не виконувати при зупинці авто
R2 » Суб 22 сер, 2020 08:34
1 331
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 08:34
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.