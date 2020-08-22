Ребята добились того что заплатив налоги могут перерегистрировать свои евробляхи в Украине и получить украинские номера.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:49
Re: Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:.
Ребята добились того что заплатив налоги могут перерегистрировать свои евробляхи в Украине и получить украинские номера.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 02 вер, 2020 20:16
Re: Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:.
Додано: Сер 02 вер, 2020 20:24
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:53
На аукционах Европы (особенно Германии) тысячи старых автомобилей по цене от 50 евро (там же дорого и утилизировать, и налоги за старость платить). купив 15-летнее авто за 100 евро, вы заплатите копейки налогов. А вот акциз (в случае 2-литрового движка) сейчас составит 50 х 2 х 15 = 1500 евро.
Без акциза вся их вторичка переедет к нам. Практически любой абсолютно сможет закупить себе тазить почти даром. Который некуда поставить. Который не соответсвует современным нормам и т.д.
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