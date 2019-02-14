2 вересня 1996 року в Україні була введена в обіг гривня.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 11:34
Гривні 24 роки: основні факти (інфографіка)
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Дивися повний текст Гривні 24 роки: основні факти (інфографіка).
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