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Гривні 24 роки: основні
факти (інфографіка)

Гривні 24 роки: основні факти (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:34

Гривні 24 роки: основні факти (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
2 вересня 1996 року в Україні була введена в обіг гривня.

Дивися повний текст Гривні 24 роки: основні факти (інфографіка).
R2
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