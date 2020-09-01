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Обігнали РФ і Венесуелу. Україна
очолила криптовалютний...

Обігнали РФ і Венесуелу. Україна очолила криптовалютний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:45

Обігнали РФ і Венесуелу. Україна очолила криптовалютний...

Пропонуємо до обговорення:
Українці випередили громадян інших країн світу у використанні криптовалютних активів. Про це повідомило Міністерство цифрової інформації з посиланням на дослідження аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis.

Дивися повний текст Обігнали РФ і Венесуелу. Україна очолила криптовалютний рейтинг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:45

В условиях отсутствия собственной национальной валюты, население вынуждено вестись на любые уловки, для сохранения своих накоплений.
Kudrjavuy
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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