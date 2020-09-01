|
|
Обігнали РФ і Венесуелу. Україна очолила криптовалютний...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:45
Пропонуємо до обговорення:
Українці випередили громадян інших країн світу у використанні криптовалютних активів. Про це повідомило Міністерство цифрової інформації з посиланням на дослідження аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis.
Дивися повний текст Обігнали РФ і Венесуелу. Україна очолила криптовалютний рейтинг
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90065
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:45
В условиях отсутствия собственной национальной валюты, население вынуждено вестись на любые уловки, для сохранения своих накоплений.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8397
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kudrjavuy
і 10 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор