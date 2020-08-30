Про це агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла голова комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова.
Дивися повний текст Пенсіонери у віці від 75 років отримуватимуть доплати до пенсій.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 13:52
Пенсіонери у віці від 75 років отримуватимуть доплати до...
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Дивися повний текст Пенсіонери у віці від 75 років отримуватимуть доплати до пенсій.
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