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Пенсіонери у віці від 75 років
отримуватимуть доплати до...

Пенсіонери у віці від 75 років отримуватимуть доплати до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:52

Пенсіонери у віці від 75 років отримуватимуть доплати до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла голова комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова.

Дивися повний текст Пенсіонери у віці від 75 років отримуватимуть доплати до пенсій.
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