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Українцям хочуть підвищити
пенсію – в "Слузі народу"...

Українцям хочуть підвищити пенсію – в "Слузі народу"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:57

Українцям хочуть підвищити пенсію – в "Слузі народу"...

Пропонуємо до обговорення:
Перерахунок для всіх орієнтовно буде з 1 квітня або з 1 травня наступного року.

Дивися повний текст Українцям хочуть підвищити пенсію – в \"Слузі народу\" сказали, кому саме.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:58

Спасибо партии родной ((
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