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Дивися повний текст Українцям хочуть підвищити пенсію – в \"Слузі народу\" сказали, кому саме.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 13:57
Українцям хочуть підвищити пенсію – в "Слузі народу"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям хочуть підвищити пенсію – в \"Слузі народу\" сказали, кому саме.
Додано: Нед 13 вер, 2020 19:29
Пенсионерам и особенно те кому за 70 можно было бы и коммунальные услуги сделать бесплатными и лечение.Помню слуги народа обещали.А вот это повышение с учётом роста цен,как мёртвому припарка.
Додано: Пон 14 вер, 2020 14:06
Re: Українцям хочуть підвищити пенсію – в
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