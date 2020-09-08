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Українцям хочуть підвищити
пенсію – в "Слузі народу"...

Українцям хочуть підвищити пенсію – в "Слузі народу"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:57

Українцям хочуть підвищити пенсію – в "Слузі народу"...

Пропонуємо до обговорення:
Перерахунок для всіх орієнтовно буде з 1 квітня або з 1 травня наступного року.

Дивися повний текст Українцям хочуть підвищити пенсію – в \"Слузі народу\" сказали, кому саме.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:58

Спасибо партии родной ((
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:29

Пенсионерам и особенно те кому за 70 можно было бы и коммунальные услуги сделать бесплатными и лечение.Помню слуги народа обещали.А вот это повышение с учётом роста цен,как мёртвому припарка.
mogol4
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:06

Re: Українцям хочуть підвищити пенсію – в

  mogol4 написав:Пенсионерам и особенно те кому за 70 можно было бы и коммунальные услуги сделать бесплатными и лечение.

За чей счет?
Faceless
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