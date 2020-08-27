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Організаторам "піраміди" B2B jewelry повідомили про підозру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Дивися повний текст Організаторам \"піраміди\" B2B jewelry повідомили про підозру
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